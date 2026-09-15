В Башкирии пенсионерка купила вагончик-бытовку у фейкового продавца

Как выяснилось, зимой прошлого года женщина решила приобрести бытовой вагончик и списалась в мессенджере с неким продавцом. Цена и качества товара покупательницу устроили, а поскольку условие было – стопроцентная предоплата, перевела продавцу около 230 тысяч рублей.

Однако покупки она так и не дождалась. После чего обратилась в правоохранительные органы. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Оперативники установили, что деньги пострадавшая перевела на счет гражданина, зарегистрированного в Московской области.

Прокуратура обратилась в судебный орган с иском о взыскании с него незаконно полученной суммы. Суд удовлетворил требование прокуратуры. Исполнение на контроле надзорного ведомства.

Фото: иллюстрация МВД по РБ.