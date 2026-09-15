В Башкирии браконьер за убийство лося стал фигурантом уголовной статьи

Не имея разрешения на добычу лесного животного, охотник нынешней зимой заехал на снегоходе в природоохранную зону и убил лося из охотничьего оружия «Вепрь-КМ».

В отношении браконьера было возбуждено уголовное дело за незаконную охоту с применением транспорта на особо охраняемой природной территории, и за причинение крупного ущерба государству (п.п. «а», «б», «г» ч. 1 ст. 258 УК РФ).

Фигурант признал вину и возместил ущерб – 80 тысяч рублей. Мировой судья по городу Белорецку приговорил обвиняемого к штрафу в размере 100 тысяч рублей, а также конфисковал орудия преступления.

Фото: Артур СМОЛОВ.