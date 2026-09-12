В Башкирии пенсионерка купила очки за 750 тысяч рублей

Неприятности начались со звонка лже-сотрудника компании «Здоровье». Вначале он предложил пенсионерке суперочки, восстанавливающие зрение. Всего за 12 тысяч рублей. Пожилая женщина заказала товар и получила его по почте.

Сразу после этого обладательнице очков позвонили неизвестные и рассказали, что компания «Здоровье» нарушает права потребителей. Поэтому клиентке полагается компенсация в размере 750 тысяч рублей. Но чтобы ее получить нужно предварительно оплатить комиссию – 45 тысяч рублей. И началось: то надо оплатить налог, то страховые. В итоге, когда мошенники выманили у жертвы те самые 750 тысяч, она, наконец, догадалась, что ее попросту обманывают. И обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. А сотрудники полицейского ведомства республики еще раз призывают граждан к бдительности. Не разговаривать по телефону с неизвестными, кем бы они не представлялись. И тем более не переводить деньги на незнакомые счета, и не называть коды из сообщений.

Фото: иллюстрация МВД по РБ.