+18 °С
Ясно
ВКOKДЗЕНTelegram
Право
12 Сентября , 06:05

В Башкирии пенсионерка купила очки за 750 тысяч рублей

В Нефтекамске 76-летняя женщина поверила телефонным аферистам, которые под предлогом приобретения очков для зрения выудили у нее огромную сумму, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

В Башкирии пенсионерка купила очки за 750 тысяч рублейВ Башкирии пенсионерка купила очки за 750 тысяч рублей
В Башкирии пенсионерка купила очки за 750 тысяч рублей

Неприятности начались со звонка лже-сотрудника компании «Здоровье». Вначале он предложил пенсионерке суперочки, восстанавливающие зрение. Всего за 12 тысяч рублей. Пожилая женщина заказала товар и получила его по почте.

Сразу после этого обладательнице очков позвонили неизвестные и рассказали, что компания «Здоровье» нарушает права потребителей. Поэтому клиентке полагается компенсация в размере 750 тысяч рублей. Но чтобы ее получить нужно предварительно оплатить комиссию – 45 тысяч рублей. И началось: то надо оплатить налог, то страховые. В итоге, когда мошенники выманили у жертвы те самые 750 тысяч, она, наконец, догадалась, что ее попросту обманывают. И обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. А сотрудники полицейского ведомства республики еще раз призывают граждан к бдительности. Не разговаривать по телефону с неизвестными, кем бы они не представлялись. И тем более не переводить деньги на незнакомые счета, и не называть коды из сообщений.

Фото: иллюстрация МВД по РБ.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru