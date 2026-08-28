В Уфе будут судить врача, угробившего пациентку

В причинении смерти по неосторожности обвиняют врача-нейрохирурга одной из больниц Уфы, сообщает республиканский Следком. В январе прошлого года врач вколол обезболивающее 52-летней женщине, которая жаловалась на боли в пояснице. После этого у горожанки развился анафилактический шок, позже она скончалась.

Как выяснили следователи, нейрохирург не спросил пациентку о наличии аллергии на препараты и не получил от нее согласие на процедуру. Судебная экспертиза подтвердила связь между смертью женщины и ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей.

В ближайшее время нерадивый врач предстанет перед судом.