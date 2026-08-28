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28 Августа , 10:00

В Москве задержан вор в законе, контролирующий криминальную среду Башкирии

Задержанному 69-летнему москвичу инкриминируется занятие высшего положения в преступной иерархии, сообщают пресс-службы республиканских силовых структур.

Фото: УФСБ России по РБ; видео: МВД по РБ.Фото: УФСБ России по РБ; видео: МВД по РБ.
Фото: УФСБ России по РБ; видео: МВД по РБ.

По оперативным материалам башкирской полиции и федеральной службы безопасности региона, Главное следственное управление МВД по РБ в отношении жителя Москвы возбудило уголовное дело по статье 210.1 УК РФ. Фигурант был неоднократно судим, в том числе за особо тяжкие преступления.

Также установлено, что, заняв высшее положение в преступной иерархии, он взял под свой контроль криминальную среду на территории Башкирии.

По местам регистрации и проживания московского вора в законе проведены обыски. Изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение. Подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ России по РБ и сопровожден в Уфу для проведения следственных действий.

Суд Орджоникидзевского района столицы республики в отношении задержанного избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

 

В Москве задержан вор в законе, контролирующий криминальную среду Башкирии
В Москве задержан вор в законе, контролирующий криминальную среду Башкирии
В Москве задержан вор в законе, контролирующий криминальную среду Башкирии
Оперативная съемка.
Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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