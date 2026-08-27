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27 Августа , 12:25

Наймитка из Башкирии воевала на стороне сирийских террористов и получила 13 лет

Уроженка Стерлитамака на территории Сирийской Арабской Республики вступила в ряды незаконного вооруженного формирования и принимала активное участие в его деятельности, сообщает УФСБ России по РБ.

Наймитка из Башкирии воевала на стороне сирийских террористов и получила 13 летНаймитка из Башкирии воевала на стороне сирийских террористов и получила 13 лет
Наймитка из Башкирии воевала на стороне сирийских террористов и получила 13 лет

Оперативники федеральной службы безопасности установили, что 41-летняя горожанка исповедовала радикальную исламскую идеологию и в 2014 году покинула Россию. Она уехала в Сирию, где прошла подготовку в одном из вооруженных формирований: обучилась обращению с огнестрельным оружием и взрывными устройствами для участия в боевых столкновениях против сирийских правительственных войск. Также наймитка из Башкирии «выполняла обязанности по обеспечению жизнедеятельности боевиков».

Однако, когда вооруженное формирование в Сирии потерпело поражение, террористка была арестована и доставлена в Турцию, откуда впоследствии депортирована в Россию. В отношении нее было возбуждено уголовное дело за участие в террористической организации и в вооруженном формировании на территории иностранного государства (ч. 2 ст. 205.5, ч. 2 ст. 208 УК РФ).

Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил обвиняемую к тринадцати годам колонии общего режима и штрафу в размере 400 тысяч рублей. Апелляционный военный суд оставил приговор без изменений, и он вступил в законную силу.

Фото: иллюстрация с сайта fsb.ru.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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