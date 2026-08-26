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26 Августа , 07:43

В Уфе косметолога будет судить за неудачную процедуру

Расследование уголовного дела завершил Следственный комитет.

пресс-служба Следственного комитета РФпресс-служба Следственного комитета РФ
Фото:пресс-служба Следственного комитета РФ

Как сообщает пресс-служба республиканского Следкома, в 2021 году женщина провела одной из своих клиенток подтяжку лица, которая привела к деформации тканей. Позже косметолог, несмотря на противопоказания, сделала ей инъекцию спецпрепаратом.

Следователи выяснили, что у уфимки не было лицензии на медицинскую деятельность. А оборудование, которая она использовала, не было зарегистрировано. Клиентка предпринимательницы получила тяжкий вред здоровью.

В ближайшее время женщину будут судить по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Автор:Вадим АНДРЕЕВ
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