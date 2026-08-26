В Уфе косметолога будет судить за неудачную процедуру

Как сообщает пресс-служба республиканского Следкома, в 2021 году женщина провела одной из своих клиенток подтяжку лица, которая привела к деформации тканей. Позже косметолог, несмотря на противопоказания, сделала ей инъекцию спецпрепаратом.

Следователи выяснили, что у уфимки не было лицензии на медицинскую деятельность. А оборудование, которая она использовала, не было зарегистрировано. Клиентка предпринимательницы получила тяжкий вред здоровью.

В ближайшее время женщину будут судить по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.