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25 Августа , 10:35

В Башкирии состоялось заседание антитеррористической комиссии и оперштаба

Участники совещания антитеррористической комиссии и оперштаба, во главе с руководителем региона Радием Хабировым, обсудили вопросы обеспечения общественной безопасности во время проведения единого дня голосования и Дня знаний.

В Башкирии состоялось заседание антитеррористической комиссии и оперштабаВ Башкирии состоялось заседание антитеррористической комиссии и оперштаба
В Башкирии состоялось заседание антитеррористической комиссии и оперштаба

В единый день голосования в республике пройдут 39 избирательных кампаний, включая выборы депутатов Госдумы и Уфимского горсовета. Всего будут работать свыше трех тысяч избирательных участков. Как отметил глава Башкирии, подготовка к новому учебному году – не менее важный вопрос, поскольку оба мероприятия масштабные и ответственные. Поэтому при подготовке к ним необходимо учесть угрозы и риски возможных правонарушений.

«На сегодняшний день все образовательные учреждения республики обследованы. Кроме того, благодаря дополнительным мерам, принятым в этом году, ситуация с антитеррористической защищенностью улучшилась. Однако, эту тему мы должны всегда держать на особом контроле», – подчеркнул Радий Хабиров. 

В связи с чем участники заседания еще раз обсудили, как во время указанных мероприятий будут взаимодействовать правоохранительные органы, оперативные и аварийные службы, другие заинтересованные ведомства.

Фото: сайт главы РБ.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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