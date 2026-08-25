В Башкирии состоялось заседание антитеррористической комиссии и оперштаба

В единый день голосования в республике пройдут 39 избирательных кампаний, включая выборы депутатов Госдумы и Уфимского горсовета. Всего будут работать свыше трех тысяч избирательных участков. Как отметил глава Башкирии, подготовка к новому учебному году – не менее важный вопрос, поскольку оба мероприятия масштабные и ответственные. Поэтому при подготовке к ним необходимо учесть угрозы и риски возможных правонарушений.

«На сегодняшний день все образовательные учреждения республики обследованы. Кроме того, благодаря дополнительным мерам, принятым в этом году, ситуация с антитеррористической защищенностью улучшилась. Однако, эту тему мы должны всегда держать на особом контроле», – подчеркнул Радий Хабиров.

В связи с чем участники заседания еще раз обсудили, как во время указанных мероприятий будут взаимодействовать правоохранительные органы, оперативные и аварийные службы, другие заинтересованные ведомства.

Фото: сайт главы РБ.