ФСБ предупреждает жителей Башкирии: Украинские мошенники активизировались

Злоумышленники используют образ сотрудников федеральной службы безопасности, чтобы обманывать граждан и вовлекать их в противоправную деятельность. Ведомство предупреждает: чтобы не оказаться участником манипуляций мошенников, прежде всего нужно исключить общение с неизвестными лицами, кем бы они не представлялись.

Также следует запомнить, что сотрудники ФСБ ни по телефону, ни в ходе очной беседы не имеют права и не требуют от граждан переводить денежные средства на какие-либо счета, а также не принуждают совершать сделки по продаже имущества.

Не звонят с использованием мессенджеров. Поэтому любые заявления, сделанные таким способом – это действия мошенников.

Не предъявляют по телефону обвинения в каком-либо преступлении. Все уведомления о привлечении гражданина в качестве подозреваемого (обвиняемого) по уголовному делу осуществляются исключительно в письменном виде и вручаются лично.

Не направляют копии своих служебных удостоверений, ведомственных приказов и иных правовых актов через мессенджеры и социальные сети.

Особенно настораживает тот факт, что участились попытки телефонных мошенников вовлечь россиян в преступную деятельность. Для этого в ход идут шантаж, запугивание, подкуп, обещание вернуть похищенные деньги.

«При получении любых указаний от неизвестных лиц по совершению правонарушений просим незамедлительно сообщить об этом в дежурную часть УФСБ России по Республике Башкортостан по телефону доверия 8 (347) 273-73-72», – рекомендует федеральная служба безопасности.

Фото: иллюстрация с сайта fsb.ru.