+19 °С
Дождь
ВКOKДЗЕНTelegram
Право
25 Августа , 07:45

ФСБ предупреждает жителей Башкирии: Украинские мошенники активизировались

Поскольку украинские мошенники стали чаще действовать от имени органов безопасности, УФСБ России по РБ рекомендует жителям и гостям республики быть бдительными и не вступать в диалог с неизвестными.

ФСБ предупреждает жителей Башкирии: Украинские мошенники активизировалисьФСБ предупреждает жителей Башкирии: Украинские мошенники активизировались
ФСБ предупреждает жителей Башкирии: Украинские мошенники активизировались

Злоумышленники используют образ сотрудников федеральной службы безопасности, чтобы обманывать граждан и вовлекать их в противоправную деятельность. Ведомство предупреждает: чтобы не оказаться участником манипуляций мошенников, прежде всего нужно исключить общение с неизвестными лицами, кем бы они не представлялись.

Также следует запомнить, что сотрудники ФСБ ни по телефону, ни в ходе очной беседы не имеют права и не требуют от граждан переводить денежные средства на какие-либо счета, а также не принуждают совершать сделки по продаже имущества.

Не звонят с использованием мессенджеров. Поэтому любые заявления, сделанные таким способом – это действия мошенников.

Не предъявляют по телефону обвинения в каком-либо преступлении. Все уведомления о привлечении гражданина в качестве подозреваемого (обвиняемого) по уголовному делу осуществляются исключительно в письменном виде и вручаются лично.

Не направляют копии своих служебных удостоверений, ведомственных приказов и иных правовых актов через мессенджеры и социальные сети.

Особенно настораживает тот факт, что участились попытки телефонных мошенников вовлечь россиян в преступную деятельность. Для этого в ход идут шантаж, запугивание, подкуп, обещание вернуть похищенные деньги.

«При получении любых указаний от неизвестных лиц по совершению правонарушений просим незамедлительно сообщить об этом в дежурную часть УФСБ России по Республике Башкортостан по телефону доверия 8 (347) 273-73-72», – рекомендует федеральная служба безопасности.

Фото: иллюстрация с сайта fsb.ru.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru