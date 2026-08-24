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24 Августа , 12:30

В Уфе за крупное мошенничество арестовали троих «гастролёров» из Казани

Суд Кировского района Уфы удовлетворил ходатайства органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении троих жителей Казани, сообщает Объединенная пресс-служба судов РБ.

В Уфе за крупное мошенничество арестовали троих «гастролёров» из КазаниВ Уфе за крупное мошенничество арестовали троих «гастролёров» из Казани
В Уфе за крупное мошенничество арестовали троих «гастролёров» из Казани

Следствие установило, что с 19 мая по 24 июня текущего года злоумышленники обманули 67-летнюю жительницу Уфы и присвоили ее средства – 13 миллионов рублей. Вначале под предлогом обеспечения сохранности денежных средств, а затем якобы помогая ей приобрести недвижимость. Кроме того, мошенники пытались похитить у жертвы дополнительную сумму. К счастью, до конца довести преступный умысел у них не получилось.

Как выяснилось, злоумышленники зарегистрированы в Казани, постоянного места жительства в Уфе не имеют.

Всем троим предъявлено обвинение в групповом мошенничестве по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сейчас следствие устанавливает остальных участников преступной группы.

Суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Поскольку, оставаясь на свободе, они могут скрыться, продолжить преступную деятельность либо воспрепятствовать расследованию. Постановления в законную силу не вступили.

Фото: vk.ru/public.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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