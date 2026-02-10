0 °С
В Башкирии усовершенствуют законодательство в сфере безопасности детей

В Башкирии распоряжением председателя Госсобрания РБ Константина Толкачева создается рабочая группа по совершенствованию законодательства в сфере обеспечения безопасности детей. Об этом сообщает пресс-служба парламентариев республики.

Решение было принято по итогам парламентских слушаний, посвященных детской безопасности, и на фоне произошедших в начале февраля тревожных событий: нападения подростка с ножом в общежитии медуниверситета и инцидента с пневматическим оружием в одной из городских школ.

«Безопасность детей – это абсолютный приоритет. Нам нужен не точечный, а комплексный подход, который включает в себя не только физическую защищенность зданий, но и работу над психологическим климатом в учебных коллективах, раннее выявление подростков, оказавшихся в трудной ситуации, и активную работу с родителями. Рабочая группа должна в кратчайшие сроки провести такой аудит и представить конкретные предложения, в том числе по возможным изменениям в региональном законодательстве», – прокомментировал свое решение Константин Толкачев.

Руководителем рабочей группы назначена заместитель председателя парламента республики Тамара Тансыккужина, в ее состав вошли депутаты Государственной Думы и Государственного Собрания, руководители министерств и ведомств, правоохранительных органов, представители общественности.

В фокусе внимания новой структуры будет всесторонняя оценка существующих мер безопасности в образовательных и социальных учреждениях, совершенствование системы профилактики, а также противодействие современным угрозам, таким как опасный контент в интернете.

Фото: пресс-служба Госсобрания РБ.

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
