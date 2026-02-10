В Башкирии стрелку, убившему случайного посетителя клуба, дали 20 лет

37-летнего жителя Ишимбая, устроившего стрельбу в ночном клубе и убившего случайного посетителя, приговорили к 20 годам колонии.

Как сообщает пресс-служба республиканского Следкома, горожанина признали виновным в убийстве, совершенном общеопасным способом, покушении на убийство и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

Напомним, в апреле 2024 года мужчина во время перепалки в одном из ночных заведений Ишимбая достал пистолет и начал стрельбу. Пуля буйного стрелка попала в случайного посетителя клуба, который не участвовал в конфликте.

23-летний ишимбаец скончался от полученного ранения на следующие сутки. А преступник сбежал из города, его объявили в федеральный розыск и перехватили в Волгоградской области.

На суде убийцу обязали выплатить семье умершего парня 2,6 миллиона рублей, а также на два года ограничили свободу после отбывания основного срока наказания.