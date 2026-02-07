0 °С
7 Февраля , 16:52

Жительницу Уфы приговорили к лишению свободы за ложный донос

В Уфе женщине вынесен приговор за заведомо ложный донос. Она обвинила человека в тяжком преступлении.

Уфимка обратилась в правоохранительные органы с заявлением о совершении незнакомым ей мужчиной тяжкого преступления.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что она выдумала историю, желая привлечь внимание к себе любимой своего сожителя.

Таким образом злоумышленница ввела в заблуждение следственные органы, сообщив заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности.

Суд назначил ей наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: пресс-служба республиканской прокуратуры.

Автор: Надежда РОМАНОВА.
