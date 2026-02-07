Жительница Баймака в собственном магазине продавала контрафактные сигареты

Женщина приобрела крупную партию сигарет у неустановленного лица в Сибае. Привезла контрафакт в Баймак и реализовала его в своем магазине.

Ее неправомерная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Из незаконного оборота изъято свыше тысячи пачек сигарет на сумму более 140 тысяч рублей.

Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, а также определил уничтожить контрафактную продукцию, сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

Фото автора.