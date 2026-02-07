0 °С
7 Февраля , 13:26

Житель Уфы «быстренько» продал автомобиль, конфискованный в доход государства

Теперь проворный 35-летний мужчина предстанет перед новым судом.

Житель Уфы «быстренько» продал автомобиль, конфискованный в доход государства

Уфимец обвиняется по статье «уклонение от исполнения вступившего в законную силу приговора суда о конфискации имущества».

В октябре 2024 года мужчина был осужден за управление автомобилем в состоянии опьянения.

По решению суда машина марки «Хундай Акцент» 2007 года выпуска передана собственнику на ответственное хранение до вступления судебного акта в законную силу: после чего имущество подлежало конфискации в доход государства.

Но мужчина не стал ждать окончательного решения суда и продал «Хундай» быстро найденному покупателю за 180 тысяч рублей.

Теперь его ждет новый суд, который оценит его способности к торговле конфискованным имуществом, сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

Фото автора.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
