В Башкирии мужчина зарезал незваного гостя и получил восемь лет

Восемь лет колонии строгого режима получил житель Иглинского района, признанный виновным в убийстве.

Как сообщает республиканская прокуратура, в октябре прошлого года иглинец ударил ножом в шею мужчину, который вместе с несколькими женщинами зашел в его подворье. Непрошеные гости устроили ссору с сожительницей сельчанина, за что один из них поплатился жизнью.

На суде мужчина отказался признавать вину. Помимо лишения свободы преступнику предстоит выплатить миллион рублей компенсации родственникам убитого.