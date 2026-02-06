0 °С
В Башкирии мужчина зарезал незваного гостя и получил восемь лет

Сельчанин, расправившийся с незнакомцем, отказался признавать вину.

Александр ДАНИЛОВ
Фото: Александр ДАНИЛОВ

Восемь лет колонии строгого режима получил житель Иглинского района, признанный виновным в убийстве.

Как сообщает республиканская прокуратура, в октябре прошлого года иглинец ударил ножом в шею мужчину, который вместе с несколькими женщинами зашел в  его подворье. Непрошеные гости устроили ссору с сожительницей сельчанина, за что один из них поплатился жизнью.

На суде мужчина отказался признавать вину. Помимо лишения свободы преступнику предстоит выплатить миллион рублей компенсации родственникам убитого.

Автор: Вадим АНДРЕЕВ
