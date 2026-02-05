В Уфе руководители строительных ведомств нагрели бюджет на 27 миллионов рублей

В превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий, признали виновными бывшего заместителя управления строительства № 3 ФСИН и экс-начальника управления капитального строительства Уфы.

По данным республиканской прокуратуры, в 2019 году руководители, нарушив конкурсные процедуры, заключили контракты на ремонт нескольких общественных пространств города. Подрядчиков привлекли к работам по цене, ниже установленной договором. В результате управление строительства ФСИН необоснованно получило из бюджета 27 миллионов рублей.

На суде мужчин приговорили к пяти и восьми года колонии общего режима. Также виновников обязали возместить причиненный ущерб.