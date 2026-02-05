Сотрудники MAX никогда не звонят пользователям

Эксперты МАХ предупреждают, что сегодня одной из наиболее популярных мошеннических уловок стала социальная инженерия. Аферисты стараются вывести человека из равновесия и давят на эмоции. Для этого злоумышленники стараются всячески запугать его, торопят, используют эффект неожиданности, чтобы он растерялся и передал им личные данные.

МАХ предлагает пользователям воспользоваться советами и усилить защиту своего аккаунта. Прежде всего следует помнить: главное для мошенников – заполучить персональные данные потенциальной жертвы. Поэтому под различными предлогами они запрашивают одноразовые СМС-коды якобы для защиты. На самом деле – для входа в аккаунт. При этом преступники делают все, чтобы человек запаниковал и перестал адекватно оценивать ситуацию. Самый верный способ – создать ощущение опасности, мол, если срочно не предпринять меры, произойдет непоправимое.

Поэтому специалисты МАХ предлагают пользователям в качестве защиты своего аккаунта использовать двухфакторную аутентификацию – добавить пароль в качестве второго способа защиты. Два этапа верификации повысят безопасность аккаунта и минимизируют риски мошенничества.

Также можно использовать безопасный режим, который скрывает профиль от поиска по номеру телефона, блокирует звонки от незнакомых абонентов и отключает приглашения в чаты.

Не стоит игнорировать кнопку «Пожаловаться». С ее помощью пользователь может мгновенно отправить жалобу в Центр безопасности прямо из чата. Такие обращения специалисты и модераторы рассматривают оперативно.

Кроме того, эксперты напоминают пользователям о дополнительных мерах защиты: не брать трубку, когда звонят с незнакомого номера; не перезванивать на неизвестные номера; если незнакомец представляется сотрудником правоохранительных, государственных, надзорных, органов или службы безопасности банка – сразу класть трубку.

Если пользователь все же хочет проверить информацию, то лучше это сделать через официальные источники: сайты и приложения банков и платформ. Но ни в коем случае не по предложенным телефонам и ссылкам, которые прислал неизвестный абонент.

Всегда следует критически относится к неофициальным терминам, которые часто используют аферисты. Например, «аккаунт безопасности» или «безопасный счет». Злоумышленники их используют, чтобы человек почувствовал ощущение угрозы.

Иллюстрация со страницы ВКонтакте национального мессенджера МАХ.