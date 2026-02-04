В Башкирии председатель суда оказался под судом

Оперативники федеральной службы безопасности установили, что в 2022 году житель села Ермекеево одноименного района стал фигурантом уголовного дела. Ему инкриминировали хищение имущества одной из фирм. Судья вызвался решить вопрос и передать следователю сто тысяч рублей, чтобы тот прекратил уголовное дело. Половину суммы он намеревался взять себе за услугу.

Сотрудники УФСБ задокументировали противоправную деятельность председателя суда и передали материалы квалификационной коллегии судей РБ, которая 13 августа 2023 года досрочно прекратила его полномочия.

Следственный комитет региона в отношении экс-судьи возбудил уголовное дело, а Октябрьский городской суд приговорил его к четырем с половиной годам общей колонии, полумиллионному штрафу и запрету на два года занимать должности во властных структурах, а также в системе правоохранительных и судебных органов. Приговор в законную силу не вступил.

Кроме того, Верховный суд РБ за дачу взятки приговорил жителя села Ермекеево к штрафу в размере 250 тысяч рублей.

Фото и видео УФСБ России по РБ.