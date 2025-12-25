Жительница Башкирии агитировала селян стать экстремистами

Оперативники федеральной службы безопасности установили, что 49-летняя жительница Сибая в 2022 году вступила в группу одной из соцсетей, которая занималась распространением информации о международном общественном движении «Аллатра»*.

Кураторы поручили даме организовать сбор денег и установить на одной из сибайских улиц рекламный баннер с призывом вступать в организацию.

Кроме того, она купила у одного из лидеров** движения в Башкортостане печатную продукцию: газеты, визитки, новогодние открытки. А также одежду с символикой организации, и распространяла все это среди жителей поселка Аркаим, расположенного неподалеку от Сибая.

В 2025 году Верховный суд РФ признал организацию «Аллатра»* экстремистской и запретил ее деятельность на территории России. В связи с чем органы безопасности предупредили даму: если она продолжит финансировать и пропагандировать запрещенную организацию, ее привлекут к уголовной ответственности.

Напомним, что ч.1 ст. 282.3 УК РФ «Финансирование экстремистской деятельности» подразумевает наказание вплоть до лишения свободы сроком на 8 лет. А при использовании служебного положения – до 10 лет.

(*02.08.2023 г. решением Генпрокуратуры РФ признано неправительственной организацией, деятельность которой нежелательна на территории РФ.

**В 2024 г. в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. ст. 284.1 УК РФ).