-24 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Право
25 Декабря , 17:45

Жительница Башкирии агитировала селян стать экстремистами

Уроженка Сибая распространяла среди жителей поселка Аркаим печатную продукцию запрещенной в России экстремистской организации, сообщает УФСБ России по РБ.

пресс-служба УФСБ РБ
Фото: пресс-служба УФСБ РБ

Оперативники федеральной службы безопасности установили, что 49-летняя жительница Сибая в 2022 году вступила в группу одной из соцсетей, которая занималась распространением информации о международном общественном движении «Аллатра»*.

Кураторы поручили даме организовать сбор денег и установить на одной из сибайских улиц рекламный баннер с призывом вступать в организацию.

Кроме того, она купила у одного из лидеров** движения в Башкортостане печатную продукцию: газеты, визитки, новогодние открытки. А также одежду с символикой организации, и распространяла все это среди жителей поселка Аркаим, расположенного неподалеку от Сибая.

В 2025 году Верховный суд РФ признал организацию «Аллатра»* экстремистской и запретил ее деятельность на территории России. В связи с чем органы безопасности предупредили даму: если она продолжит финансировать и пропагандировать запрещенную организацию, ее привлекут к уголовной ответственности.

Напомним, что ч.1 ст. 282.3 УК РФ «Финансирование экстремистской деятельности» подразумевает наказание вплоть до лишения свободы сроком на 8 лет. А при использовании служебного положения – до 10 лет.

(*02.08.2023 г. решением Генпрокуратуры РФ признано неправительственной организацией, деятельность которой нежелательна на территории РФ.

**В 2024 г. в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. ст. 284.1 УК РФ).

пресс-служба УФСБ РБ
пресс-служба УФСБ РБ
пресс-служба УФСБ РБ
пресс-служба УФСБ РБ
Фото: пресс-служба УФСБ РБ
Видео: пресс-служба УФСБ РБ
Автор: Нэдда ПУХАРЕВА
Теги: сибайфсб
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru