Пятерых жителей Башкирии осудили за создание террористической ячейки

В создании террористического сообщества, приготовлении к насильственному захвату власти, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, приготовлении к хищению боеприпасов, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, а также в незаконном хранении взрывных устройств признали виновными пятерых жителей республики.

Как сообщает Следком Башкортостана, ячейку возглавлял 45-летний мужчина, который в 2019-2020 вовлек в незаконную деятельность четырех знакомых возрасте от 40 до 66 лет. По данным следователей, сообщники распределили роли, разработали конспирацию и тактику, после чего начали публично призывать к терроризму и готовиться к вооруженному захвату оружия.

В марте 2022 года мужчин задержали. При обысках у них нашли гранаты, травматическое оружие, бутылки с зажигательной смесью.

На суде членов ячейки приговорили к срокам от 16 до 22 лет. Первые семь-восемь лет все они должны отсидеть в тюрьме, затем их переведут в колонию строгого режима. Каждого участника преступного сообщества оштрафовали на сумму от 60 до 275 тысяч рублей. Также осужденным запретили администрировать сайты на срок от года до трех лет.