Двое жителей Уфы провоцировали горожан заключать договоры купли-продажи квартир

В течение пяти лет мужчины предлагали гражданам получить займы под залог жилья. Для привлечения потенциальных клиентов они вели активную рекламную кампанию и арендовали офис в Уфе.

Они обманом убеждали граждан заключить договоры купли-продажи под видом оформления договоров займа под залог принадлежащих им жилых помещений, обещая после погашения задолженности вернуть права на объекты.

Впоследствии даже после выплаты потерпевшими долга и процентов злоумышленники не возвращали им похищенное имущество. Всего от действий соучастников пострадали семь горожан, которым причинен ущерб на сумму более 18 миллионов рублей.

Суд назначил виновным наказание в виде 9 и 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото автора.