Право
11 Декабря , 21:53

В Башкирии рабочим сельхозпредприятия три года зарплату платили не полностью

С 2022 по 2025 год руководство сельскохозяйственного предприятия в Зианчуринском районе Башкирии не в полном объеме выплачивало заработную плату 50 работникам, сообщает пресс-служба Следкома России по Республике Башкортостан.

Сумма задолженности составила свыше 8,7 миллиона рублей. При этом у организации имелись денежные средства, которые в нарушение установленной законом очередности были направлены на иные цели.

Нерасторопными руководителями предприятия заинтересовался Следком. Интерес следствия привел к тому, что задолженность по заработной плате перед всеми работниками была погашена.

Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

Фото: Артур СМОЛОВ.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
