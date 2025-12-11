В Башкирии рабочим сельхозпредприятия три года зарплату платили не полностью

Сумма задолженности составила свыше 8,7 миллиона рублей. При этом у организации имелись денежные средства, которые в нарушение установленной законом очередности были направлены на иные цели.

Нерасторопными руководителями предприятия заинтересовался Следком. Интерес следствия привел к тому, что задолженность по заработной плате перед всеми работниками была погашена.

Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

Фото: Артур СМОЛОВ.