В Башкирии пьяный водитель, удирая от сотрудников ГАИ, потерял колесо

Пытаясь скрыться от преследователей, водитель потерял колесо, но продолжил попытку удрать от дорожной полиции на трех. На то у него оказались веские причины.

Когда нарушитель все же вынужден был остановиться, выяснилось, что он пьян, никогда не получал водительское удостоверение, но при этом уже привлекался к административной ответственности за управление транспортом без прав и в нетрезвом состоянии.

Теперь 26-летнему лихачу придется отвечать по более тяжелой статье – в отношении него будет возбуждено уголовное дело (по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ), а его трехколесный автомобиль помещен на штрафстоянку.