7 Декабря , 16:45

В Башкирии пьяный водитель, удирая от сотрудников ГАИ, потерял колесо

В Зианчуринском районе на автодороге Кутарин – Малый Муйнак водитель на ВАЗ-21103 без номерных знаков проигнорировал требование инспекторов ДПС остановиться и спровоцировал погоню, сообщает главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов.

Скриншот оперативной съемки ГАИ РБ.
Пытаясь скрыться от преследователей, водитель потерял колесо, но продолжил попытку удрать от дорожной полиции на трех. На то у него оказались веские причины.

Когда нарушитель все же вынужден был остановиться, выяснилось, что он пьян, никогда не получал водительское удостоверение, но при этом уже привлекался к административной ответственности за управление транспортом без прав и в нетрезвом состоянии.

Теперь 26-летнему лихачу придется отвечать по более тяжелой статье – в отношении него будет возбуждено уголовное дело (по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ), а его трехколесный автомобиль помещен на штрафстоянку.

Автор: Нэдда ПУХАРЕВА
