Право
7 Декабря , 14:30

ГАИ России не собирается ужесточать регистрацию старых автомобилей

Информация о якобы ужесточении правил регистрации транспорта с увеличенным сроком эксплуатации не соответствует действительности, сообщает на своих официальных страницах Госавтоинспекция МВД России.

Перечень оснований для регистрации транспорта и ее прекращения установлен Федеральным законом № 283-ФЗ. При этом срок эксплуатации транспортного средства к таким основаниям не отнесен. Единственный критерий допуска транспорта к участию в дорожном движении вне зависимости от срока эксплуатации – это уровень технического состояния автомобиля, и его соответствие установленным требованиям безопасности, которые подтверждаются техосмотром.

«Вопрос об ужесточении правил регистрации транспортных средств с увеличенными сроками эксплуатации Госавтоинспекцией не рассматривается. В связи с чем ведомство обращается к представителям СМИ и блогосферы с убедительной просьбой при подготовке публикаций проверять данные, полученные из неофициальных источников, и не вводить в заблуждение читательскую аудиторию. При подготовке материалов о деятельности полиции рекомендуем использовать сведения, размещенные на официальных ведомственных интернет-ресурсах», – пишет в своем опровержении ГАИ МВД России.

Фото со страницы ВКонтакте ГАИ МВД России.

Автор: Нэдда ПУХАРЕВА
