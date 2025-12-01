-16 °С
На рэпера из Башкирии завели уголовное дело

Известный исполнитель нарушает законодательство об иноагентах.

пресс-служба Следственного комитета РФ
Фото: пресс-служба Следственного комитета РФ

Уфимский рэпер Face (Иван Дремин)* стал фигурантом дела за нарушение законодательства об иностранных агентах.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета республики, певец в 2022–2025 годах размещал посты в социальных сетях без указания своего статуса.

Несколько раз на нарушителя заводили административные дела. Теперь певцу грозит уголовная ответственность. Мужчину объявили в федеральный и международный розыск. Заочно уфимца заключили под стражу.

Прокуратура уже подготовила обвинительное заключение. В ближайшее время уголовное дело рассмотрит суд.

*признан иностранным агентом

Автор: Вадим АНДРЕЕВ
