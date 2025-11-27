В Ишимбае директор водоканала украл три с половиной миллиона рублей

В мошенничестве и служебном подлоге обвиняют директора Ишимбайского муниципального унитарного предприятия «Межрайкоммунводоканал», сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В 2024 году директор водоканала заплатил три с половиной миллиона рублей подрядной организации «СпецПромСервис» за ремонт аварийных участков сетей. Но, как выяснили в Следственном комитете республики, все работы по ремонту проводились силами самого водоканала. А деньги, перечисленные подрядчику, оказались похищены.

Директора задержали. На рабочем месте и дома у него провели обыски. Следователи выясняют причастность других лиц к преступлению.