Ёлки под защитой: в Башкирии началась операция «Ель»

Лесные инспекторы вместе с полицейскими до 8 января будут проводить круглосуточное патрулирование лесов. Рейды будут проводиться и в местах продажи елок.

Напомним, что за незаконную вырубку деревьев предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Сумма штрафов может достигать 300 тысяч рублей.

Если сумма ущерба превысит 5 тысяч рублей, действия нарушителя могут повлечь за собой уголовную ответственность по статье «незаконная рубка лесных насаждений». Максимальное наказание по этой статье может достигать шести лет лишения свободы.

Фото: Динар КАЛИМУЛЛИН.