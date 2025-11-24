-16 °С
Право
24 Ноября , 09:22

Ёлки под защитой: в Башкирии началась операция «Ель»

С 24 ноября по 8 января пройдет традиционная операция «Ель» для предотвращения незаконной вырубки деревьев, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства региона.

Лесные инспекторы вместе с полицейскими до 8 января будут проводить круглосуточное патрулирование лесов. Рейды будут проводиться и в местах продажи елок.

Напомним, что за незаконную вырубку деревьев предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Сумма штрафов может достигать 300 тысяч рублей.

Если сумма ущерба превысит 5 тысяч рублей, действия нарушителя могут повлечь за собой уголовную ответственность по статье «незаконная рубка лесных насаждений». Максимальное наказание по этой статье может достигать шести лет лишения свободы.

Фото: Динар КАЛИМУЛЛИН.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
