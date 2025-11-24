В Башкирии пьяный пациент запер у себя фельдшера скорой помощи

Виновным в угрозе убийством и незаконном лишении свободы признали 39-летнего жителя Иглинского района.

Как рассказали в республиканской прокуратуре, в феврале этого года пьяный сельчанин запер приехавшего к нему по вызову фельдшера скорой помощи из-за того, что у женщины не оказалось нужного лекарства.

Медику буян пообещал, что она «не выйдет живой». К счастью, женщина почти час просидевшая взаперти, смогла дозвониться до диспетчера. После этого фельдшера вызволили.

На суде иглинец полностью признал вину. Его приговорили к одному году ограничения свободы.