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Сегодня, 17:40

В Башкирии муниципальный чиновник получил от ФСБ предостережение за разглашение гостайны

Федеральная служба безопасности объявила заведующему сектором по мобилизационной подготовке и гражданской защите администрации Благовещенского района предостережение за небрежное хранение секретных документов, сообщает пресс-служба силового ведомства.

Видеоматериалы УФСБ России по РБ.
Видеоматериалы УФСБ России по РБ.

Оперативники ведомства установили, что чиновник, допущенный к работе с бумагами, в которых содержалась гостайна, обрабатывал и хранил их электронные копии на компьютере, подключенном к интернету. Это категорически запрещено, поскольку может привести к утечке секретной информации.

В связи с чем, сотрудник районной администрации получил официальное предостережение о недопустимости действий, создающих угрозу для разглашения гостайны. Кроме того, мужчину предупредили, что если он и дальше продолжит аналогичным образом работать с секретными документами, его привлекут к уголовной ответственности. А это уже чревато лишением свободы сроком до четырех лет.

Комментарий официального представителя Управления ФСБ России по РБ Альфии Усмановой.
Оперативная съемка.
Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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