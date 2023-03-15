В Башкирии муниципальный чиновник получил от ФСБ предостережение за разглашение гостайны

Оперативники ведомства установили, что чиновник, допущенный к работе с бумагами, в которых содержалась гостайна, обрабатывал и хранил их электронные копии на компьютере, подключенном к интернету. Это категорически запрещено, поскольку может привести к утечке секретной информации.

В связи с чем, сотрудник районной администрации получил официальное предостережение о недопустимости действий, создающих угрозу для разглашения гостайны. Кроме того, мужчину предупредили, что если он и дальше продолжит аналогичным образом работать с секретными документами, его привлекут к уголовной ответственности. А это уже чревато лишением свободы сроком до четырех лет.