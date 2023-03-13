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Сегодня, 17:25

В Башкирии депутат и экс-директор «оборонки» подозревается в крупном мошенничестве

Бывший руководитель оборонно-промышленного предприятия «Прогресс» и действующий депутат Уфимского горсовета стал фигурнатом уголовной статьи за особо крупное мошенничество, сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по РБ.

Видео предоставлено пресс-службой УФСБ России по РБ.
Видео предоставлено пресс-службой УФСБ России по РБ.

Выявила и пресекла факт мошенничества Федеральная служба безопасности. Оперативники установили, что подозреваемый будучи гендиректором предприятия в 2021 году заключил с аффилированной фирмой фиктивные договоры на разработку и поставку IT-программы для автоматизации производства. Он перечислил деньги за якобы сделанную работу, хотя на самом деле программный продукт создали штатные сотрудники «Прогресса». Деньги подозреваемый обналичил через подконтрольную фирму и похитил. Таким образом оборонное предприятие понесло ущерб — 1,79 миллиона рублей.

Все оперативно-разыскные материалы служба безопасности передала республиканскому Следкому, который возбудил в отношении 43-летнего подозреваемого уголовное дело за мошенничество, совершенное в особо крупном размере с использованием служебного положения. Кстати, фигурант до сих пор является действующим депутатом Совета городского округа Уфа.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела поручено следственному отделу по Советскому району Уфы, сообщает пресс-служба СКР РБ.

Комментарий официального представителя Управления ФСБ России по РБ Альфии Усмановой.
Оперативная съемка.
Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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