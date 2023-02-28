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Сегодня, 15:15

В Башкирии семье мобилизованного помогли снять арест с банковского счёта

К первому заместителю председателя Комитета по госстроительству и законодательству Госдумы, председателю Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России Ирине Панькиной со своей проблемой обратилась жительница Башкортостана.

В Башкирии семье мобилизованного помогли снять арест с банковского счёта
В Башкирии семье мобилизованного помогли снять арест с банковского счёта

Женщина рассказала, что ее супруг с июля прошлого года участвует в СВО и сейчас находится в зоне боевых действий. За это время в отношении него было возбуждено несколько исполнительных производств. Депутат оперативно подключилась к решению вопроса. И буквально на следующий день по каждому из производств было вынесено решение о приостановлении, а с банковского счета бойца сняли арест.

«Одна из важнейших составляющих моей деятельности – это работа с избирателями и помощь в решении их насущных проблем. В подобных ситуациях важно быстрое решение проблемы в рабочем порядке, что нам и удалось сделать», — прокомментировала ситуацию парламентарий.

Ирина Панькина напомнила, что в конце декабря были приняты поправки в ФЗ «Об исполнительном производстве», благодаря которым исполпроизводство в отношении участников СВО теперь может приостанавливаться. Кроме того, депутат поблагодарила главного судебного пристава РБ Ильнура Махмутова за оперативную помощь и готовность содействовать в защите прав наших граждан, сообщает пресс-служба БО АЮР.

Фото предоставлено БО АЮР.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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