В Башкирии семье мобилизованного помогли снять арест с банковского счёта

Женщина рассказала, что ее супруг с июля прошлого года участвует в СВО и сейчас находится в зоне боевых действий. За это время в отношении него было возбуждено несколько исполнительных производств. Депутат оперативно подключилась к решению вопроса. И буквально на следующий день по каждому из производств было вынесено решение о приостановлении, а с банковского счета бойца сняли арест.

«Одна из важнейших составляющих моей деятельности – это работа с избирателями и помощь в решении их насущных проблем. В подобных ситуациях важно быстрое решение проблемы в рабочем порядке, что нам и удалось сделать», — прокомментировала ситуацию парламентарий.

Ирина Панькина напомнила, что в конце декабря были приняты поправки в ФЗ «Об исполнительном производстве», благодаря которым исполпроизводство в отношении участников СВО теперь может приостанавливаться. Кроме того, депутат поблагодарила главного судебного пристава РБ Ильнура Махмутова за оперативную помощь и готовность содействовать в защите прав наших граждан, сообщает пресс-служба БО АЮР.

Фото предоставлено БО АЮР.