В Башкирии прокуратура восстановила пенсию незаслуженно обделённой женщине

Женщина вышла на пенсию и с первых месяцев поняла, что трудовой стаж рассчитан некорректно, в него не включен период ухода за детьми в возрасте до 1,5 лет. Она обратилась в Пенсионный фонд по этому вопросу, однако там ей было неправомерно отказано.

Пришлось обратиться в прокуратуру района, и та потребовала от ведомства пересмотреть сроки установления пенсии по старости и провести перерасчет начисления.

После вмешательства надзорного ведомства права заявительницы восстановлены, ей выплачена недостающая сумма в размере 85 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото из открытых источников.