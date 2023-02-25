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В Башкирии прокуратура восстановила пенсию незаслуженно обделённой женщине

Только прокуратура Татышлинского района восстановила справедливость, подсчитав, сколько же денег должна получать местная пенсионерка.

В Башкирии прокуратура восстановила пенсию незаслуженно обделённой женщине
В Башкирии прокуратура восстановила пенсию незаслуженно обделённой женщине

Женщина вышла на пенсию и с первых месяцев поняла, что трудовой стаж рассчитан некорректно, в него не включен период ухода за детьми в возрасте до 1,5 лет. Она обратилась в Пенсионный фонд по этому вопросу, однако там ей было неправомерно отказано.

Пришлось обратиться в прокуратуру района, и та потребовала от ведомства пересмотреть сроки установления пенсии по старости и провести перерасчет начисления.

После вмешательства надзорного ведомства права заявительницы восстановлены, ей выплачена недостающая сумма в размере 85 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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