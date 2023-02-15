В Башкирии убийцу женщины заставили выплатить компенсацию её детям

Причитающиеся по наследству деньги и моральную компенсацию предстоит вернуть убийце жительницы Уфы. Преступник жестоко расправился со своей знакомой в январе 2019 года, решив завладевать её деньгами от проданной квартиры.

Уфимец задушил женщину в гараже и бросил тело в смотровой яме. У жертвы убийца похитил два миллиона рублей. В апреле он перепрятал труп, закопав в парке культуры и отдыха им. М. Калинина. Более полутора лет горожанка числилась пропавшей без вести.

В июне 2020 года удалось установить причастность мужчины к убийству. Уфимец показал правоохранителям, где зарыл тело. Во время следственных действий и эксгумации трупа он напал с лопатой на полицейского и попытался сбежать. По совокупности совершённых преступлений он получили 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В пресс-службе прокуратуры республики сообщили, что по иску надзорного ведомства преступника обязали вернуть троим детям убитой женщины причитающуюся долю наследства, полученную от продажи квартиры. Также преступник должен компенсировать моральный вред в размере трёх миллионов рублей.