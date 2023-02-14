Житель Уфы из ревности напал на возлюбленную с ножом

Неосмотрительно повела себя жительница Уфы со своим бывшим возлюбленным. Женщина отправила 29-летнему уфимцу фотографию с другим мужчиной.

Взбешённый горожанин примчался к дому сожительницы. Отобрав ключи у её дочери, он проник в квартиру. Дома мужчина стал избивать бывшую любовницу и, схватив нож, даже угрожал убийством. На крики женщины прибежал сосед, которому тоже досталось несколько ударов от дебошира. После этого ревнивец забрал телефон горожанки и скрылся. Через мобильное приложение он перевёл более трёх тысяч рублей на свой счёт.

Пострадавшая обратилась за помощью в полицию. Правоохранители задержали преступника. В пресс-службе МВД республики сообщают, что в отношении уфимца возбудили уголовные дела за угрозу убийством и умышленное причинение легкового вреда здоровью.