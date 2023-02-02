Башкирия стала ещё более безопасным регионом России

В конечном итоге, в Башкирии произошло 12,7 преступлений в расчете на 1000 жителей, что гораздо меньше среднероссийского показателя в 13,87 преступлений.

Как следует из статистики генпрокуратуры, республика переместилась на 49 место среди регионов России - в наиболее безопасную часть списка. По-прежнему, самые криминогенные субъекты страны – Амурская область и Алтайский край – там на тысячу жителей регистрируется 21 преступление.

Только за последние четыре года в Башкирии, по данным генпрокуратуры РФ, число преступлений снизилось более чем на 11 процентов.