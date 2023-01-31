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Сегодня, 16:35

В Башкирии возобновит работу согласительная комиссия при правительстве

Премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров на оперативном совещании сообщил о необходимости воссоздать деятельность согласительной комиссии.

В Башкирии возобновит работу согласительная комиссия при правительстве
В Башкирии возобновит работу согласительная комиссия при правительстве

«У нас была такая правовая комиссия, которая решала спорные вопросы между региональными органами исполнительной власти (РОИВ). А теперь мы встречаемся с ними в суде. Это не правильно и мы договорились решать все спорные моменты, которые порой возникают между РОИВами, здесь», — пояснил Андрей Назаров.

Возобновить работу согласительной комиссии было поручено первому заместителю руководителя аппарата правительства РБ Марине Долич в качестве «дополнительной нагрузки», чтобы больше ни один спор, если нет каких-то особых или принципиальных моментов, не покидал стен здания правительства.

 

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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