В Башкирии возобновит работу согласительная комиссия при правительстве

«У нас была такая правовая комиссия, которая решала спорные вопросы между региональными органами исполнительной власти (РОИВ). А теперь мы встречаемся с ними в суде. Это не правильно и мы договорились решать все спорные моменты, которые порой возникают между РОИВами, здесь», — пояснил Андрей Назаров.

Возобновить работу согласительной комиссии было поручено первому заместителю руководителя аппарата правительства РБ Марине Долич в качестве «дополнительной нагрузки», чтобы больше ни один спор, если нет каких-то особых или принципиальных моментов, не покидал стен здания правительства.