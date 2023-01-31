С начала года на дорогах Башкирии произошло более двухсот аварий

В них пострадали 255 человек (на 98 меньше) и погибли 18 человек (на 12 меньше), отметил министр, ссылаясь на данные региональной дорожной полиции. С начала года инспекторы ГАИ задержали 755 водителей, которые сели за руль будучи пьяными. Семеро из них успели совершить ДТП.

За минувшую неделю случилось 56 автоаварий, в которых пострадали 65 человек и один погиб. Также было задержано 207 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения, из них трое стали виновниками дорожно-транспортных происшествий.