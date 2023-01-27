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Вчера, 16:45

В Башкирии прокуратура посчитала мягким приговор владельцу группы компаний «Башмилк»

Директора агрохолдинга оправдали по обвинению в мошенничестве и освободили от отбывания наказания.

Альберт ЗАГИРОВ
Фото:Альберт ЗАГИРОВ

В Уфе вынесли приговор руководителю группы компаний «Башмилк». Советский районный суд оправдал директора агрохолдинга по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, но признал виновным в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности и сокрытии денежных средств.

В пресс-службе прокуратуры республики сообщают, что с июля 2019 года по январь 2020  владелец трёх предприятий не выплачивал зарплату рабочим. Между своими компаниями  он создал формальный документооборот. В результате из-за действий директора, переводившего деньги, предназначенные одной фирме, на счета другой, возникла налоговая задолженность. Также предприниматель уклонялся от уплаты кредиторской задолженности, хотя имел возможность платить по счетам.

Директора оштрафовали на 1,1 миллиона рублей и освободили от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности преступления, а также с зачётом срока домашнего ареста и нахождения под стражей.

В надзорном ведомстве посчитали приговор слишком мягким. Прокуратура собирается обжаловать решение суда.

Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:прокуратура
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