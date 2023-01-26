Уфимские чиновники без спроса продали частный цветочный киоск

Вопиющий случай нарушения прав предпринимателей произошёл в Уфе. Муниципальное бюджетное учреждение «Служба по благоустройству Советского района» незаконно продало цветочный павильон местного предпринимателя.

Как выяснила прокуратура республики, владелец коммерческой фирмы арендовал земельный участок по улице Менделеева для размещения павильона по продаже цветов. В марте 2022 года чиновники предложили переместить павильон на территорию «Службы по благоустройству Советского района» для того, чтобы перекрасить его. Но вместо этого муниципалы продали павильон за 95 тысяч рублей, не уведомив при этом владельца.

Настоящий владелец киоска продолжал исправно платить арендную плату за участок, пока не обнаружил пропажу. После этого предприниматель обратился к правоохранителям. По факту превышения должностных полномочий Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело. В пресс-службе ведомства сообщают, что в отношении должностных лиц проводится проверка. Действиям чиновников дадут правовую оценку.