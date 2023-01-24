В Башкирии сотрудник «Вымпелкома» торговал информацией о клиентах

Оперативники федеральной службы безопасности установили факты неправомерного копирования сведений о соединениях клиентов компании, после чего трудовой договор с ним был расторгнут.

В отношении Халиуллина было возбуждено уголовное дело по двум статьям — за нарушение тайны телефонных переговоров и за неправомерный доступ к компьютерной информации. Подсудимый свою вину признал и раскаялся в содеянном.

Сибайский городской суд приговорил бывшего сотрудника сотовой компании к двум с половиной годам условно. Приговор вступил в силу.