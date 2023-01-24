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Вчера, 17:35

В Башкирии сотрудник «Вымпелкома» торговал информацией о клиентах

Житель Сибая, 1997 года рождения, Вадим Халиуллин, будучи специалистом офиса продаж и обслуживания телекоммуникационной компании «Вымпелком», продавал сведения об абонентах и детализацию их телефонных звонков, сообщает пресс-служба УФСБ России по РБ.

В Башкирии сотрудник «Вымпелкома» торговал информацией о клиентах
В Башкирии сотрудник «Вымпелкома» торговал информацией о клиентах

Оперативники федеральной службы безопасности установили факты неправомерного копирования сведений о соединениях клиентов компании, после чего трудовой договор с ним был расторгнут.

В отношении Халиуллина было возбуждено уголовное дело по двум статьям — за нарушение тайны телефонных переговоров и за неправомерный доступ к компьютерной информации. Подсудимый свою вину признал и раскаялся в содеянном.

Сибайский городской суд приговорил бывшего сотрудника сотовой компании к двум с половиной годам условно. Приговор вступил в силу.

Видео предоставлено УФСБ России по РБ.
Комментарий официального представителя Управления ФСБ России по Республике Башкортостан Альфии Усмановой.
Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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