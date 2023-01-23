В Башкирии полиция задержала взломщика автомобилей

С поличным попался 45-летний ранее судимый уфимец во время кражи телефона из автомобиля в канун Нового года. Взломщика задержали полицейские, когда заметили подозрительные действия мужчины на парковке у торгового центра.

Как оказалось, вор перехватывал сигнал от автомобильной сигнализации с помощью специального сканера. Дождавшись, когда хозяин машины отойдёт, вор спокойно проникал в салон авто.

В пресс-службе МВД республики рассказали, что полицейским удалось подтвердить причастность горожанина к двум аналогичным кражам. 24 декабря вор украл из машины у торгового центра шесть смартфонов, а 27 декабря сотовый, ноутбук и пакет с продуктами.

Мужчина полностью признал вину. Часть похищенного и два сканера-перехватчика у него изъяли. Возбуждено уголовное дело.