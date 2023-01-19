Житель Башкирии пытался «купить» судебного пристава

Таким образом мужчина из Учалинского района хотел решить проблему с выездом за рубеж своей жены, задолжавшей налоговой 900 тысяч рублей. Вместо того, чтобы заплатить налоги и «спать спокойно», супруг вознамерился посулить денежное вознаграждение сотруднице службы судебных приставов. За это она должна была снять с должницы ограничение на выезд за пределы РФ.

Вместо этого судебный пристав обратилась «куда следует», а именно — в федеральную службу безопасности. В итоге оперативники задержали взяточника с поличным, когда тот передавал банковскую карту с пин-кодом.

Материалы направлены в региональный Следком, который возбудил уголовное дело. Сейчас следственный орган устанавливает все обстоятельства произошедшего.