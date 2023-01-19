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В Уфе задержали серийного вора, промышлявшего в магазинах бытовой техники

Горожанин несколько месяцев незаметно выносил технику из салонов.

В Уфе задержали серийного вора, промышлявшего в магазинах бытовой техники
В Уфе задержали серийного вора, промышлявшего в магазинах бытовой техники

Криминальный шопинг устроил 44-летний ранее судимый житель Уфы в магазинах города. В салонах, торгующих цифровыми товарами и бытовой техникой, воришка доставал строительные инструменты или автомобильные аксессуары из упаковки и перекладывал себе в пакет. Украденное мужчина продавал случайным прохожим.  

Пострадавшие владельцы магазинов обратились за помощью к правоохранителям. Полиция быстро вышла на след подозреваемого. В пресс-службе МВД Башкирии сообщили, что уже установили причастность подозреваемого к девяти кражам. По каждому факту возбуждено уголовное дело. Идёт дальнейшее расследование.

Видео:пресс-служба МВД РБ
Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:мвд«уфа»кража
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