В Уфе задержали серийного вора, промышлявшего в магазинах бытовой техники

Криминальный шопинг устроил 44-летний ранее судимый житель Уфы в магазинах города. В салонах, торгующих цифровыми товарами и бытовой техникой, воришка доставал строительные инструменты или автомобильные аксессуары из упаковки и перекладывал себе в пакет. Украденное мужчина продавал случайным прохожим.

Пострадавшие владельцы магазинов обратились за помощью к правоохранителям. Полиция быстро вышла на след подозреваемого. В пресс-службе МВД Башкирии сообщили, что уже установили причастность подозреваемого к девяти кражам. По каждому факту возбуждено уголовное дело. Идёт дальнейшее расследование.