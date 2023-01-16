В Уфе работница ресторана воровала деньги у своих коллег

Двух коллег по работе обворовала 19-летняя сотрудница одного из уфимских ресторанов. В служебной раздевалке горожанка вытащила у одного деньги из кармана куртки, а у другого – из паспорта, лежащего в рюкзаке.

После заявления потерпевших полиция установила личность воровки. Как оказалась, молодая уфимка уже имела проблемы с законом. Ранее судимая девушка созналась в воровстве, сообщив, что похищенные деньги уже потратила.

В отношении горожанки возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД Башкирии.