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Вчера, 13:49

В Уфе работница ресторана воровала деньги у своих коллег

В новогодние праздники злоумышленница обчистила служебную раздевалку.

В Уфе работница ресторана воровала деньги у своих коллег
В Уфе работница ресторана воровала деньги у своих коллег

Двух коллег по работе обворовала 19-летняя сотрудница одного из уфимских ресторанов. В служебной раздевалке горожанка вытащила у одного деньги из кармана куртки, а у другого – из паспорта, лежащего в рюкзаке.

После заявления потерпевших полиция установила личность воровки. Как оказалась, молодая уфимка уже имела проблемы с законом. Ранее судимая девушка созналась в воровстве, сообщив, что похищенные деньги уже потратила.

В отношении горожанки возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

Видео:пресс-служба МВД РБ
Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:мвд«уфа»кража
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