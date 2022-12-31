В Башкирии рецидивист ограбил и запугал своего бывшего учителя

Установлено, что ранее судимый 56-летний односельчанин заявился к своему бывшему педагогу домой. Злоумышленник знал, что пожилой человек живет один и располагает денежными средствами. Угрожая ножом, он стал требовать денег, но у того не оказалось налички. Тогда рецидивист повел пенсионера в банк, заставил снять десять тысяч и отдать ему. Кассирша все видела, но не заподозрила ничего худого.

При этом нападавший пригрозил, что если пенсионер обратиться в полицию, он вернется и расправится с ним. А сам уехал кутить в Стерлитамак. Участковый узнал, что рецидивиста нет дома, стал выяснять его местонахождение, установил, что тот совершил разбойное нападение на бывшего учителя, поехал в Стерлитамак и там задержал подозреваемого.

Задержанный во всем признался, его заключили под стражу, по факту разбоя возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Фото из открытых источников.