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27 Декабря , 15:41

С жительницы Башкирии взыскали 150 тысяч рублей за наезд на пешехода

Виновнице ДТП придётся выплатить компенсацию морального вреда пострадавшей.

С автолюбительницы, виновной в наезде на женщину-пешехода, взыскали компенсацию морального вреда, сообщает пресс-служба прокуратура Башкирии.

Дорожное происшествие случилось в 2021 году в Уфе. Из-за невнимательности женщина за рулём автомобиля наехала на переходившую пешеходный переход горожанку. В результате наезда потерпевшая получила множественные ушибы и ссадины, а также травмы бедра и позвоночника.

Пострадавшая уфимка обратилась с иском о компенсации морального вреда. Иск поддержала прокуратура Кировского района. Суд удовлетворил иск, обязав виновницу выплатить 15 тысяч рублей.

Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:прокуратурадтп
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