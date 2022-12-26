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Глава Башкирии: Четыреста погибших в ДТП за год — это очень много

Руководитель региона Радий Хабиров на совещании в правительстве поручил минтранспорта совместно с госавтоинспекцией подготовить рекомендации, как снизить число смертельных автоаварий на дорогах.

Глава Башкирии: Четыреста погибших в ДТП за год — это очень много
Глава Башкирии: Четыреста погибших в ДТП за год — это очень много

Министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Клебанов, ссылаясь на оперативные данные УГИБДД МВД по РБ, сообщил, что с 19 по 25 декабря в республике произошло 59 ДТП, в которых пострадали 84 и погибли 6 человек.

С начала года в республике произошло 3 426 автоаварий (на 377 меньше, чем за прошлый год). В них пострадали 4 189 человек (на 475 человек меньше по сравнению с предыдущим годом) и погибли 400 человек (на 77 человек меньше, нежели в 2021 году).

Однако эта статистика не устроила главу республики и он настоял на том, что в регионе есть все возможности, чтобы еще больше снизить количество смертельных дорожно-транспортных происшествий. Напомнив присутствующим, что это удалось осуществить совместно с Росавтодором — общими усилиями они погасили рост смертельных ДТП на федеральных трассах. Теперь то же самое необходимо предпринять внутри республики.

«Конечно, жертв стало меньше, но все-равно четыреста погибших — это очень много. Фактически целая деревня ушла в небытие, причем, в основном, мужчин. И большинство из них погибли на республиканских и муниципальных дорогах. Надо думать, что мы с этим будем делать в следующем году. Причины смертельных автоаварий, конечно, разные. В том числе и глупость, и безответственность, но есть случаи, когда люди гибли по вине других. Поэтому после новогодних праздников подведите совместно с ГИБДД итоги и выработайте рекомендации, что необходимо предпринять, чтобы дороги в республике стали более безопасными».

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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