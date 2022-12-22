0 °С
Снег
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Право
Сегодня, 15:15

В Башкирии владелец гостиницы получал кешбэк за фиктивные туры

Предприимчивого житель Сибая причинил ущерб государству в 10 миллионов рублей.

В Башкирии владелец гостиницы получал кешбэк за фиктивные туры
В Башкирии владелец гостиницы получал кешбэк за фиктивные туры

На владельца гостиницы и туристического агентства в Сибае завели уголовное дело. Следственный комитет республики сообщает, что мужчину обвиняют в хищении денег выделенных в рамках национального проекта.

Факт мошенничества раскрыли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Башкирии. Как выяснили правоохранители, мужчина, использую реквизиты знакомых, оформлял туристические путёвки стоимостью 100 тысяч рублей в свою гостиницу. Туры владелец оплачивал сам, перечисляя свои деньги с одного подконтрольного счёта на другой.

При этом с каждой путёвки бизнесмен получал туристический кешбэк, предусмотренный для поддержки внутреннего туризма по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». В Следственном комитете оценили причинённый бюджету ущерб в 2,5 миллиона рублей. Однако в МВД считают, что сумма ущерба превысил 10 миллионов.  

Предприниматель сейчас находится под стражей, ему предъявлено обвинение в мошенничестве при получении выплат. Сотрудники экономической безопасности продолжают оперативное сопровождение уголовного дела.

Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:мвдсибайследственный комитетмошенничествотуризм
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика