В Башкирии владелец гостиницы получал кешбэк за фиктивные туры

На владельца гостиницы и туристического агентства в Сибае завели уголовное дело. Следственный комитет республики сообщает, что мужчину обвиняют в хищении денег выделенных в рамках национального проекта.

Факт мошенничества раскрыли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Башкирии. Как выяснили правоохранители, мужчина, использую реквизиты знакомых, оформлял туристические путёвки стоимостью 100 тысяч рублей в свою гостиницу. Туры владелец оплачивал сам, перечисляя свои деньги с одного подконтрольного счёта на другой.

При этом с каждой путёвки бизнесмен получал туристический кешбэк, предусмотренный для поддержки внутреннего туризма по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». В Следственном комитете оценили причинённый бюджету ущерб в 2,5 миллиона рублей. Однако в МВД считают, что сумма ущерба превысил 10 миллионов.

Предприниматель сейчас находится под стражей, ему предъявлено обвинение в мошенничестве при получении выплат. Сотрудники экономической безопасности продолжают оперативное сопровождение уголовного дела.