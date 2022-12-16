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Вчера, 15:30

В Башкирии ФСБ прикрыла нарколабораторию

Оперативники федеральной службы безопасности региона выявили в одном из садовых товариществ Уфимского района лабораторию по производству мефедрона.

В Башкирии ФСБ прикрыла нарколабораторию
В Башкирии ФСБ прикрыла нарколабораторию

Как выяснилось, 22-летний уфимец осенью прикупил дачный домик, который напичкал всяким оборудованием для производства «дури». В частности, там обнаружили вакуумный фильтр, химический реактор, реактивы и так далее. В его планах было торговать наркотиками в республике и за ее пределами.

Во время обыска у новоявленного «химика» изъяли уже готовый к реализации продукт — 2,8 килограмма мефедрона, который он собирался сбывать оптом через тайники-закладки. Материалы переданы в Следком республики, который за незаконные производство и сбыт наркосредств возбудил уголовное дело.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности уфимца, а также проводятся следственные действия, сообщает пресс-служба УФСБ России по РБ.

Фото и видео предоставлено ведомством.

Комментарий официального представителя Управления ФСБ России по РБ Альфии Усмановой.

В Башкирии ФСБ прикрыла нарколабораторию
В Башкирии ФСБ прикрыла нарколабораторию
В Башкирии ФСБ прикрыла нарколабораторию
В Башкирии ФСБ прикрыла нарколабораторию
В Башкирии ФСБ прикрыла нарколабораторию
В Башкирии ФСБ прикрыла нарколабораторию
В Башкирии ФСБ прикрыла нарколабораторию
В Башкирии ФСБ прикрыла нарколабораторию
В Башкирии ФСБ прикрыла нарколабораторию
Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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